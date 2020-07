Phantasy Star Online 2: New Genesis erscheint 2021

Kürzlich wurde Phantasy Star Online 2: New Genesis für PC und Xbox Series X angekündigt.

Seit Phantasy Star Online für die Dreamcast bin ich ja ein großer Fan der Reihe. Insofern war es ziemlich enttäuschend für mich, das Phantasy Star Online 2 in Japan bereits 2012 veröffentlicht wurde, aber das Spiel erst in diesem Jahr im Westen an den Start ging. Mit Phantasy Star Online 2: New Genesis soll nun alles anders werden.

Im Rahmen des Xbox Game Showcase wurde das Spiel offiziell vorgestellt. Hier handelt es sich sozusagen um ein riesiges Update für PSO2.

Euch erwarten zahlreiche coole Neuerungen. Unter anderem dürft ihr euch auf eine komplett neue Grafik, ein neues Kampfsystem und neue Items freuen. 2021 soll New Genesis für PC und Xbox Series X auf den Markt kommen.

Offiziell heißt es dazu: “PSO2: NGS ist ein umfangreiches Update für PSO2, das das Spielsystem und die Grafik-Engine aktualisiert. Wir feiern 20 Jahre PSO und 10 Jahre PSO2 und planen, dieses Update weltweit zu veröffentlichen, einschließlich Japan und Nordamerika, da wir uns auf viele weitere Jahre PSO2 in der Zukunft freuen. Das Entwicklerteam hat diese neue Herausforderung eifrig angenommen, in der Hoffnung, dass mehr Menschen die PSO2-Serie genießen werden.”

Nachfolgend findet ihr den Teaser-Trailer zum Spiel und ein weiteres Video, in dem ihr die ersten Spielszenen zu sehen bekommt.

Und was haltet ihr von den ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen gar nicht übel aus. Hoffentlich legt New Genesis einen besseren Start hin als PSO2.