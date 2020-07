Project Athia: Square verrät neue Infos zum PS5-Spiel

Square Enix hat kürzlich ein paar neue Details zum kommenden Actionspiel Project Athia für die PS5 verraten.

Falls ihr die Präsentation der Next-Gen-Konsole PS5 verfolgt habt, dann habt ihr mit Sicherheit auch gestaunt, als das Spiel Project Athia vorgestellt wurde – da die gezeigten Szenen wirklich beeindruckend aussahen. Bisher gibt es jedoch nicht wirklich viele Infos, aber Square hat nun zumindest ein paar neue Details verraten.

So enthüllte Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix, beispielsweise, dass Project Athia ein Open-World-Spiel wird und Echtzeit-Raytracing unterstützt.

“Das Spiel Project Athia (Titel vorläufig), das wir für PS5 veröffentlichen werden, ist ein Spiel im Open-World-Stil, in dem sich Benutzer frei in der Spielwelt bewegen können. PS5 verbessert die Videotechnologie erheblich, beispielsweise durch die Implementierung der lichtreflektierenden Raytracing-Technologie. Im Vergleich zu dem, was Sie auf dem PC sehen, ist es nahezu identisch. Durch die Verwendung dieser besonderen Merkmale können wir unglaublich präzise Bilder erstellen. Wir planen weiterhin die Entwicklung ausgewogener Spiele, die auf die Merkmale einer Plattform zugeschnitten sind, einschließlich Smartphone- und Cloud-basierter Spiele, aber wir werden niemals aufhören, für High-End-Plattformen wie PS5 zu entwickeln. Weil diese Dinge mit der besten Technologie ausgestattet sind”, so Yosuke Matsuda.

Das war es leider dann auch schon mit den zusätzlichen Informationen. Offiziell heißt es dazu: “Mit der PS5 erwacht unsere Vision zum Leben, und mit Project Athia können sich Spieler darauf freuen, eine riesige und detailreiche Welt voller Schönheit und Abscheulichkeit zu erkunden.”

Abgesehen davon wissen wir nur, dass uns in Project Athia ein übernatürliches Abenteuer erwartet, dass als “oft grotesk, heftig und furchteinflößend” beschrieben wird.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr, mehr über das Spiel zu erfahren. Noch lässt sich aber nicht sagen, was uns hier genau erwartet.

