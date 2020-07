PS Plus: Checkt eure Mitteilungen – Sony hat eine Überraschung für euch

in

PS Plus feiert 10. Geburtstag und aus diesem Grund verschenkt Sony gerade Gratis-Guthaben für den Online-Dienst.

Der PlayStation-Online-Dienst PS Plus ist im Juni 10 Jahre alt geworden und aus diesem Grund hat Sony eine Überraschung für ausgewählte Spieler. Und zwar berichten einige Abonnenten von PS Plus darüber, dass ihnen zum Jubiläum 10 Euro im PS Store gutgeschrieben wurden.

Mit anderen Worten: Wenn ihr PS Plus abonniert habt, dann solltet ihr mal einen Blick in eure PlayStation-Inbox werfen. Falls ihr das Gratis-Guthaben gutgeschrieben bekommen habt, dann werdet ihr in euren Mitteilungen eine Nachricht von PlayStation finden.

Noch ist unklar, nach welchen Kriterien entschieden wird, wer das Guthaben erhält und wer nicht. Es kann auch sein, dass das Guthaben auch erst nach und nach an alle Abonnenten ausgegeben wird.

Noch hat sich Sony nicht dazu geäußert. Sollte es aber offizielle Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das ist eine schöne Geste, aber es wäre nur fair, wenn alle Abonnenten das Gratis-Guthaben bekommen würden.

Quelle: reddit.com