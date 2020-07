PS4: Diese 3 Spiele gibt es gerade für unter 5 Euro

in

Aktuell gibt es im PlayStation Store drei Spiele für die PS4, die ihr für unter drei Euro abstauben könnt – aber nur für begrenzte Zeit.

Erst kürzlich berichteten wir über drei Spiele für die PS4, die im PlayStation Store für unter 5 Euro angeboten wurden. Heute haben wir drei weitere Titel für euch, die es ebenfalls für unter 5 Euro gibt.

Nachfolgend findet ihr die entsprechenden Angebote und den jeweiligen Link zur Seite des Spiels im PlayStation Store.

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

“METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE ist die ultimative Collection der MGSV-Saga, inklusive dem von den Kritikern gefeierten MGSV: THE PHANTOM PAIN, seinem Prolog MGSV: GROUND ZEROES, dem Mehrspielererlebnis METAL GEAR ONLINE und allen DLC-Inhalten.

• MGSV: GZ bietet spannende, noch nie dagewesene Stealt

• MGSV: TPP hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und bietet in einer riesigen offenen Welt unbegrenzte Möglichkeiten. Der Spieler wählt Route, Taktik und Timing. Er infiltriert gegenrische Außenposten und entscheidet letztendlich über den Erfolg der Mission.

• METAL GEAR ONLINE baut auf einer truppbasierten Mehrspieler-Struktur auf und nutzt als Grundlage das vertraute Gameplay sowie die Ästhetik der MGS-Reihe.

• 36 DLC-ITEMS UND ZUSATZINHALTE, darunter zwei neue Missionen, zusätzliche Waffen und Anpassungsgegenstände.”

Preis: 4,99 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Dead Island Retro Revenge

“Zeit für den 16-Bit-Retro-Wahnsinn! Max ist fest dazu entschlossen, seine arme Katze zu retten, und schnetzelt sich dabei durch ein zombieverseuchtes Kalifornien, gespickt mit Horden von Untoten, Gruppen korrupter Soldaten und miesen Ex-Häftlingen. Führe krasse Combos aus, sammle Power-Ups, nutze Superwaffen und entfessle irrwitzige Magieangriffe. Bist du der 16-Bit-Action-Held, für den du dich hältst?”

Preis: 1,49 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

GoNNER

“GoNNER ist ein knallharter, prozedural generierter 2D-Platformer mit Roguelike-Elementen, der den weitgehend missverstandenen, altruistischen Ikk bei dem Vorhaben begleitet, seine beste Freundin – einen riesigen gestrandeten Wal namens Sally – aufzuheitern, wozu er in dunklen Tiefen auf die Suche nach dem richtigen Schmuckstück geht.

Mit dem Tod als Mentor, der Ikk eine Vielzahl von Fähigkeiten und ein Arsenal zur Verfügung stellt, durchquert Ikk ein sich ständig veränderndes Land voller eigensinniger Kreaturen, die weder sein unerlaubtes Eindringen noch seine Freundin Sally zu schätzen wissen. Prozedural generierte Umgebungen, schwierige Bosse, versteckte Geheimnisse, unterschiedliche Enden und vieles mehr erwarten Ikk auf seiner Reise, um jemanden glücklich zu machen, auch wenn es ihn das Leben kostet – was sicherlich der Fall sein wird.

Verlier bloß nicht den Kopf!”

Preis: 2,99 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Das denken wir:

Wer neue Spiele zu einem günstigen Preis für die PS4 sucht, der kann bei diesen Angeboten nicht viel falsch machen. Viel Spaß beim Zocken!