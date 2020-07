PS4: Diese 6 Spiele gibt es jetzt für unter 5 Euro

Im PlayStation Store gibt es aktuell einige Spiele für die PS4, die ihr für unter 5 Euro bekommt.

Wer auf der Suche nach günstigen Spielen für die PS4 ist, der sollte mal wieder einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort gibt es gerade ein paar richtig coole Spiele für unter 5 Euro.

Unter den Spielen sind Titel wie Deus Ex: Mankind Divided, The Wolf Among Us und Star Wars Battlefront. Es sollte also jeder fündig werden. Nachfolgend findet ihr die reduzierten Spiele für die PS4.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Zocken.

Contra Anniversary Collection

“Die Contra Anniversary Collection bringt das klassische ‘Run and Gun’-Franchise für eine neue Generation von Spielern zurück auf die modernen Plattformen.

Schnapp dir Powerups und schieße dich durch Wellen bedrohlicher Gegner und Bosse, die dein Reaktionsvermögen auf eine harte Probe stellen. Ebenfalls enthalten sind ein digitales Bonusbuch mit einer Vielzahl von Konzeptdokumenten und -zeichnungen, die offizielle Chronologie des Franchise, ein exklusives Interview mit dem altgedienten Produzenten der Reihe und vieles mehr!

Ob allein oder gemeinsam mit einem Freund, Contra bietet nervenzerreißende Action ohne Ende. Im Notfall solltest du auf jeden Fall den Code kennen!”

Preis: 4,99 Euro

Little Nightmares

“Tauche mit Little Nightmares in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die

dich mit den Ängsten deiner Kindheit konfrontiert! Hilf Six bei der Flucht aus

dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Labyrinth, das von verdammten

Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl verzehren … Im Laufe

deiner Reise triffst du auf ein gruseliges Puppenhaus – gleichzeitig ein

Gefängnis, aus dem es zu entkommen gilt, und auch ein Spielplatz, auf dem

man sich wie nirgends sonst austoben kann. Erwecke das Kind in dir und

entfessele deine Fantasie, um den Weg hinaus zu finden!”

Preis: 3,99 Euro

Deus Ex: Mankind Divided

“Wir schreiben das Jahr 2029. Augmentierte Menschen gelten als Ausgestoßene und sind von der Gesellschaft isoliert. Adam Jensen ist mittlerweile ein Elite-Undercover-Agent, der in einer Welt operieren muss, die Menschen wie ihn verachtet. Bewaffnet mit einem Arsenal von Hightech-Waffen und -Augmentierungen, muss er Vorgehensweisen wählen und entscheiden, wem er vertrauen kann, um eine weltweite Verschwörung aufzudecken.”

Preis: 4,49 Euro

Ruiner

“RUINER ist ein harter Action-Shooter in der Cyber-Metropole Rengkok des Jahres 2091. Ein verkabelter Soziopath kämpft gegen das korrupte System, um unter der Führung einer geheimnisvollen Hackerin die Wahrheit zu entdecken und seinen Bruder zu befreien.

Hochentwickelte, brutale Kämpfe: Setze ein Arsenal aus Fähigkeiten und Upgrades ein. Beherrsche das Schlachtfeld, optimiere deine Taktik und meistere mächtige Fertigkeiten und Ausrüstung.

Cyberpunk-Arsenal: Setze Energieschilde, kinetische Sperren und Energiekonverter ein. Gezieltes Dashen, Reflex-Booster und Überlast sorgen dafür, dass dir niemand zu nahe kommt, während du Gegner hackst, um sie zu Verbündeten zu machen.

Action mit Handlung: Erlebe ein düsteres Abenteuer in Rengkok City. Gewalt ist ein probates Mittel, denn Vertrauen ist in Rengkok nichts wert. Finde deinen Weg durch eine sinnentleerte Welt, und bring die Virtuality-Dealer des HEAVEN-Konzerns zu Fall.”

Preis: 4,99 Euro

The Wolf Among Us

Preis: 4,94 Euro

Star Wars Battlefront: Ultimate Edition

“Die STAR WARS Battlefront Ultimate Edition bietet alles, was Fans brauchen, um ihre STAR WARS-Kampffantasien auszuleben. Neben der STAR WARS™ Battlefront™ Deluxe Edition erhalten Rebellen und imperiale Truppen die Möglichkeit, ihre Galaxis mit dem STAR WARS™ Battlefront™ Season Pass zu erweitern, der vier Erweiterungspacks mit neuen Inhalten, 2 Wochen Vorabzugang zu allen Erweiterungen sowie ein exklusives ‘Schieße zuerst’-Emote enthält.”

Die STAR WARS Battlefront Deluxe Edition schaltet diese fünf Objekte im Spiel frei:

Füge feindlichen Fahrzeugen mit der Ionengranate größeren Schaden zu.

Der Ionentorpedo folgt feindlichen Fahrzeugen und fügt ihnen zusätzlichen Schaden zu.

Han Solos berühmter DL-44-Blaster ist bei Schurken in allen Teilen des Universums die Waffe der Wahl.

Lass dich vom Ionenschock-Emote elektrifizieren, das exklusiv in der Deluxe Edition enthalten ist.

Feiere deinen Sieg mit Stil und strecke mit dem exklusiven Sieg-Emote deine Faust in die Luft.

Preis: 4,99 Euro

The Technomancer

“The Technomancer führt Sie auf den Mars, wo Sie als Magier-Krieger leben. Sie gebieten über zerstörerische, durch kybernetische Implantate verstärkte Elektrokräfte. Sie stehen kurz vor Abschluss Ihres Initiationsritus’, der Sie zu einem allseits gefürchteten und respektierten Technomancer macht.

Dieses Action-RPG bietet vier verschiedene Fertigkeitsbäume für jeweils unterschiedliche Kampfstile sowie die mächtigen Elektrokräfte. Brutale Gewalt ist allerdings nicht in jeder Situation angebracht. Dynamische Gespräche spielen eine zentrale Rolle, und Ihre Entscheidungen ändern den Verlauf der Geschichte und die Welt drastisch. Außerdem stellen Sie Ausrüstung, Waffen und Rüstung für Sie und Ihre Gefährten her, die Sie unterwegs anwerben.

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer durch vergessene Paradiese, verlorene Städte unter Eis und dystopische Elendsviertel, die sich in staubigen Marslandschaften erstrecken. Überleben Sie lange genug, um die Wahrheit hinter The Technomancer aufzudecken?

Preis: 3,99 Euro

Das denken wir:

Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Preise sind wirklich völlig ok.