PUBG startet Saison 8 mit Sanhok-Update

Die PUBG Corporation hat in PUBG den Startschuss für Saison 8 gegeben – und ein neues Update erwartet euch auch.

Falls ihr den Battle-Royale-Shooter PUBG zockt, dann wird es euch sicher freuen, dass mittlerweile Saison 8 gestartet ist und mit der neuen Saison hat das Sanhok-Update den Weg ins Spiel gefunden.

Das heißt, ihr dürft auf die Insel Sanhok zurückkehren. Die Map wurde für das Update vollständig überarbeitet. Dazu heißt es: “Das größte Feature von Update 8.1 ist natürlich Sanhok, denn wir haben die Insel von Grund auf überarbeitet, damit sie besser aussieht, besser performt und ein ausgewogeneres Gameplay bietet. Wir wollten, dass Sanhok mehr wie ein vergessenes und überwuchertes Paradies wirkt. Gleichzeitig haben wir uns um die meisten Balance-Probleme gekümmert, die uns in den letzten paar Jahren aufgefallen sind. Mit dem, was wir nun erstellt haben, sind wir sehr zufrieden und wir hoffen, dass ihr es auch seid. Lest im Folgenden, welche Änderungen wir in den beliebteren Bereichen der Insel vorgenommen haben.”

Beispielsweise wurde das Bootcamp überarbeitet. Die Entwickler wollten, dass es ein beliebter Ort für Absprünge bleibt, aber der Konkurrenzkampf sollte in diesem Bereich verbessert werden.

Das Bootcamp ist nun wesentlich abwechslungsreicher. Ihr habt jetzt unter anderem freie Sicht für Angriffe aus der Ferne, es gibt viele Deckungsmöglichkeiten und ihr könnt unterirdische Bereiche für aggressive Nahkämpfe nutzen.

Übrigens gibt es nun auch selbstfahrende Lastwagen. Sobald ihr sie angreift, fallen Beutekisten heraus. Wenn ihr so einen Beutelaster komplett zerstört, dann werdet ihr mit Waffen mit speziellen Skins belohnt.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Weitere Details zum neuen Update findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Auf Sanhok erwartet euch mehr Battle-Royale-Action denn je. Worauf wartet ihr?