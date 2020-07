PUBG wurde 70 Millionen Mal verkauft

in

Die PUBG Corporation hat kürzlich stolz verkündet, dass PUBG mittlerweile 70 Millionen Mal verkauft wurde.

In einer offiziellen Pressemitteilung wurde verraten, dass der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds bereits über 70 Millionen Mal verkauft wurde. Aus diesem Grund kehrt das neueste Update in den Dschungel von Sanhok zurück.

Dazu heißt es: “Der einst vertraute Treffpunkt im Dschungel ist nun ein verlassenes Paradies, das von der Natur zurückerobert wurde. Durch die Überarbeitung der Karte ist Sanhok schlanker, bösartiger und tödlicher als je zuvor! Saison 8 startet am 22. Juli für den PC auf Steam und am 30. Juli für die Konsolen Xbox One, PlayStation 4 und Stadia, die Spieleplattform der neuen Generation von Google.

Landen die Spieler auf Sanhok, werden sie feststellen, dass fast jede Struktur, jeder Baum, jeder Fels und jede Oberfläche auf der Karte von Grund auf neu konstruiert wurde. Mit Hilfe von Daten- und Spieler-Feedback führte man an vielen Orten umfangreiche Design- und grafische Upgrades durch. Beliebte Schauplätze wie das Bootcamp, die Ruinen, Pai Nan, Khao und der Steinbruch erhielten wichtige Aktualisierungen. Für diejenigen, die gerne auf Entdeckungsreise gehen, gibt es neue Orte und versteckte Edelsteine auf der Insel aufzuspüren, darunter eine neue Touristenstadt und ein Flugfeld. Von den Ruinen bis zur Höhle wurde Sanhok aktualisiert, um seine visuelle Authentizität, Ausgewogenheit und Performance zu verbessern.”

Hier die weiteren Features von Update 8.1:

Der Beute-Truck: Auf den Straßen von Sanhok fahren autonome Frachttransporte, die den Spielern eine brandneue Möglichkeit bieten, sich für Gefechte auszurüsten. Wenn diese Trucks beschädigt werden, lassen sie Beute fallen und setzen ihren Weg fort. Spieler, die hartnäckig genug sind, den Lastwagen zu zerstören, werden mit einem noch größeren Waffen- und Ausrüstungsvorrat für ihre Truppe belohnt.

Das denken wir:

Gratulation! Das ist ein ziemlicher Erfolg. Wir sind schon sehr gespannt, was uns in den nächsten Monaten in PUBG erwartet.