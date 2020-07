Shadow Warrior 3 mit blutigem Trailer angekündigt

in

Das Studio Flying Wild Hog und Publisher Devolver Digital haben Shadow Warrior 3 mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Kürzlich wurde Shadow Warrior 3 angekündigt. Und mit der Ankündigung wurder auch gleich ein erster Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt aber leider noch keine Szenen aus dem Spiel. Sehenswert ist das Video aber dennoch, da es sehr witzig (und natürlich auch blutig) isnzeniert ist.

Zum Spiel heißt es: “Shadow Warrior 3 präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.”

“Wir sind mehr als begeistert, den Shadow Warrior-Fans eine völlig neue Erfahrung zu bieten – und wir können es kaum erwarten, die neuen Funktionen vorzustellen, die wir für sie auf Lager haben. Wir wollen sicherstellen, dass unsere rasanten Schusswechselsequenzen, die messerscharfen Nahkämpfe und die spielerische Bewegungsfreiheit sowohl ihren Adrenalinspiegel als auch ihre Sinne in Schwung bringen”, erklärt Game Director Kuba Opoń.

“Aber wir vergessen dabei nie die Wurzeln von Flying Wild Hog und wir hoffen, dass sich Shadow Warrior 3 für die Fans, die von Anfang an dabei waren, wie eine Heimkehr anfühlen wird. Und wir können es kaum erwarten, neuen Spieler und Spielerinnen Lo Wang vorzustellen, unseren schlagfertigen Helden – mit einer Zunge so scharf wie sein Katana! Shadow Warrior 3 wird ihn mit einer Bedrohung konfrontieren, die so riesig ist, dass sie selbst für einen Helden wie ihn zu groß sein könnte!”

Hier der erste Trailer:

Shadow Warrior 3 wird während der diesjährigen Devolver Direct am 11. Juli via Twitch einen Gameplay-Trailer mit Vorschau, Interviews und mehr enthüllen, in den kommenden Wochen folgt dann weiteres Material.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Shadow Warrior haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Hoffen wir mal, dass auch das Spiel überzeugen kann.