Silent Hill für die PS5 wird laut neuestem Leak sehr bald vorgestellt

Laut eines neuen Leaks wird das nächste Silent Hill bereits in wenigen Wochen vorgestellt.

Zu kaum einen Titel gab es in diesem Jahr so viele Gerüchte, wie zum nächsten Silent Hill, an dem anscheinend seit Anfang 2019 gearbeitet wird. Das Problem: Auf offizielle Infos warten wir bisher vergebens – aber vielleicht ändert sich das bald!

Und zwar hat sich der bekannte Branchen-Insider “AestheticGamer” einmal mehr zum Spiel geäußert. So erklärte er, dass sich das Spiel bei einem japanischen Studio in der Mache befindet.

Abgesehen davon denkt er, dass das nächste Silent Hill entweder im Rahmen des Events State of Play im August oder bei der Tokyo Game Show im September vorgestellt wird.

Hier die Tweets dazu:

(2/2) exact time is unclear. The two most likely times will be in August/September. August there is planned a State of Play in response to Microsoft’s July event with new announcements. September there’s a thing planned around TGS. I don’t know specifically, I’ll tweet when I do.

In einem anderen Tweet erklärt er, dass Kojima nicht an diesem Spiel beteiligt ist. Es gab aber wohl Anstrengungen, ihn dazu zu bringen, Silent Hills zu entwickeln, aber daraus wird – zumindest vorerst – nichts.

Regardless if the Sony/Japan Studio stuff is true, no it’s not PT. Kojima has no involvement. There was an effort to get him making Silent Hills, but it looks like it fell through and won’t be happening at this point in time. It has nothing to do with the other Silent Hill stuff. https://t.co/kGKsZhLRhr