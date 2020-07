So sieht es aus, wenn man Minecraft in Minecraft spielt

in

Der YouTuber “Fundy” hat es geschafft, Minecraft in Minecraft spielbar zu machen und das ist sehr beeindruckend.

Ok, das ist wirklich abgefahren: Der YouTuber “Fundy” hat ein Video eines Streams gepostet, in dem er Minecraft in Minecraft spielt. Aber wie funktioniert das?

Im Hintergrund läuft ein Server, der den Screen des YouTubers aufnimmt. Ein Programm scannt alle Pixel und konvertiert diese in einen RGB-Wert. Dieser Wert wird dann mit Blöcken in Minecraft verglichen. Und der Block, der dem Wert am ehesten entspricht, wird dann ausgegeben.

Und wie es aussieht, wenn man Minecraft in Minecraft spielt, das bekommt ihr im nachfolgenden Video zu sehen.

Und was sagt ihr dazu? Ziemlich beeindruckend, oder?

Das denken wir:

Es ist absolut beeindruckend, was in Minecraft alles möglich ist. Wir sind schon gespannt, welche verrückten Projekte die Community als nächstes an den Start bringt.