Sony hat gerade sechs neue Spiele für die PS5 angekündigt

Sony Interactive Entertainment hat im Rahmen der PlayStation Indie-Initiative einige neue Spiele für die PS5 vorgestellt.

Während Sony die Next-Gen-Konsole PlaySation 5 im Rahmen eines Reveal-Events erst kürzlich vorgestellt hat, warten wir immer noch darauf, zu erfahren, wie teuer die PS5 ist. Dafür wurden mittlerweile die ersten Spiele vorgestellt.

Beispielsweise wurden die Spiele Horizon Forbidden West und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im Rahmen des PS5-Events für die Konsole angekündigt. Mittlerweile wurden im Rahmen der PlayStation Indie-Initiative weitere PS5-Spiele vorgestellt.

Mit dieser Initiative hofft Sony, “die besten Indie-Spiele für die PlayStation sowie die gesamte Indie-Community stärker in den Fokus zu rücken und besser unterstützen zu können.”

Nachfolgend erfahrt ihr etwas mehr über die sechs Spiele, die für Sonys Next-Gen-Konsole angekündigt wurden – manche davon erscheinen auch für die PS4.

Haven

Bei Haven handelt es sich um ein entspanntes Koop-Abenteuer, das die Liebesgeschichte eines Paares erzählt, das versucht, zusammenzubleiben. Ein Paar, das auf einem verlassenen Planeten über hohes Gras gleitet. Verantwortlich für den Titel sind die Macher des Actionspiels Furi.

Worms Rumble

In Worms Rumble dürfen wir uns Echtzeit-Arenakämpfe mit 32 Spielern freuen. Unter anderem wird es die Modi “Deathmatch” oder “Last Worm Standing” geben.

Maquette

Maquette ist ein Puzzlespiel, in dem man eine Geschichte erlebt, in der man die Erinnerungen eines jungen Liebespaars entdecken und Puzzles durch kreatives Denken lösen muss.

Heavenly Bodies

Heavenly Bodies schickt euch in den Weltaum, wo ihr als Astronaut eigentlich triviale Aufgaben lösen müsst, die sich in der Schwerelosigkeit nicht wirklich einfach meistern lassen.

Recompile

Recompile wird als Hacker-Jump ’n Run beschrieben, in dem ihr in die Rolle eines vernunftbegabten Virus schlüpt und versucht, nicht gelöscht zu werden, während ihr in die digitale, virtuelle Welt von The Mainframe eindringt, um Weisheit zu erlangen und die erste technologische Singularität herbeizuführen.

Anima: Song from the Abyss

Mit Song from the Abyss erwartet uns ein Action-Rollenspiel, in de man zwei verschiedene Charaktere steuert und eine Welt voller Geheimnisse erkundet. Versprochen wird ein flüssiges Kampfsystem und eine tiefgreifende Geschichte mit unvergesslichen Charakteren.

Die PlayStation 5 erscheint noch in diesem Jahr pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Einen genauen Release-termin gibt es noch nicht.

Sollte es weitere Infos zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Da sind ein paar sehr interessante Titel dabei und wir können es kaum erwarten, sie auf der PS5 auszuprobieren.

Quelle: comicbook.com