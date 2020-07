Sonys Geheimwaffe: Roboter, die in 30 Sekunden eine PlayStation produzieren

Wenn man ein Produkt erfolgreich verkaufen möchte, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Nachfrage gedeckt werden kann. Und was die PlayStation betrifft, hat Sony vorgersorgt.

Die erste PlayStation kam im Jahr 1994 auf den Markt und damals haben wohl nur wenige mit dem Erfolg der Sony-Heimkonsole gerechnet. Mitverantwortlich für den Erfolg der PlayStation ist eine Fabrik in Kisarazu – eine in der Präfektur Chiba gelegene japanische Industrie- und Hafenstadt.

Diese Fabrik befindet sich zu 100% im Besitz von Sony und neben der PlayStation 5 wird dort aktuell auch noch die PS4 produziert – und das fast voll automatisiert. Das ermöglichen 32 speziell entwickelten Mitsubishi-Roboter, die mittlerweile auf einer 31,4-Meter-Linie alle 30 Sekunden eine neue Konsole produzieren können.

If your PlayStation has S Kisarazu on the sticker, it was manufactured at this Sony factory, founded in May 1953 in Kisarazu, Chiba, Japan. pic.twitter.com/lBFOd0TtdU