Splinter Cell: Arbeitet Ubisoft Gerade an einem VR-Spiel?

in

Anscheinend hat Ubisoft gerade ein Splinter Cell VR-Spiel in der Mache. Offizielle Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Wenn ihr mich fragt, müssen wir schon viel zu lange auf ein neues Splinter Cell warten, aber ich habe heute eine gute Nachricht für Fans von Sam Fisher: Ubisoft arbeitet wie es scheint gerade an einem neuen Splinter Cell.

Was euch vermutlich nicht so gefallen wird, ist die Tatsache, dass es sich hier um einen VR-Titel handeln soll. Das berichtet zumindest The Information.

Laut der Seite hat Facebook bereits Verträge für exklusive VR-Versionen von Assassins Creed und Tom Clancys Splinter Cell unterzeichnet. Dazu heißt es: “Facebook hofft, dass die Zusammenführung von Oculus mit beliebten Spiel-Franchises dazu beitragen wird, mehr Menschen für den Kauf seines bisher nur mäßig erfolgreichen VR-Headsets zu gewinnen und die Nutzer dazu zu bringen, mehr Zeit auf der Plattform des sozialen Netzwerks zu verbringen.”

Übrigens hat Luca Ward, ein bekannter italienischer Synchronsprecher, der Sam Fisher in fast jeder Splinter Cell spricht, ein neues Splinter Cell-Spiel bestätigt. Laut Luca Ward wird dieses neue Splinter Cell-Spiel 2021 herauskommen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Splinter Cell haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf offizielle Infos zu den neuen Spielen warten.

Quelle: dsogaming.com