The Escapists 2 gibt es jetzt kostenlos im Epic Games Store

Gerade könnt ihr euch das Indie-Spiel The Escapists 2 kostenlos im Epic Games Store holen.

Wer die Gefängnisausbruch-Simulation The Escapists 2 schon immer mal ausprobieren wollte, sich bisher aber noch nicht zum Kauf entschließen konnte, der sollte in diesen Tagen mal einen Blick in den Epic Games Store werfen.

Dort wird das Spiel gerade völlig kostenlos angeboten. Aber ihr solltet euch beeilen, denn das Angebot ist zeitlich begrenzt. Bis zum 16. Juli um 17:00 Uhr ist der Titel noch kostenlos.

In diesem Spiel müsst ihr aus den härtesten Gefängnissen der Welt ausbrechen. Das heißt: Ihr müsst nach Gefängnisregeln leben und euch an eine strikte Routine halten und das alles, während ihr eure Ausbruchspläne schmiedet.

Übrigens kann man auch zusammen mit bis zu drei Freunden den ultimativen Ausbruch planen oder im Versus-Modus gegen andere Spieler antreten.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein interessantes Spielprinzip, das vor allem gemeinsam mit Freunden Spaß macht. Wer den Titel noch nicht gespielt hat, der sollte ihn unbedingt ausprobieren.