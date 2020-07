The Last of Us 2: Naughty Dog äußert sich zu den Morddrohungen

Naughty Dog, das Studio hinter The Last of Us 2, hat sich in einer Erklärung zu den Morddrohungen geäußert, die das Team erhält.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass die Schauspielerin Laury Bailey, die in The Last of Us 2 den Charakter Abby verkörpert, Morddrohungen erhält. Und das nur wegen ihrer Rolle im Spiel.

Und auch Neil Druckmann, der Creative Director des Spiels, veröffentlichte auf Twitter abstoßenden Nachrichten, die er immer wieder erhält. Dazu schreibt er: “Du kannst das Spiel lieben oder hassen und deine Gedanken darüber teilen. Leider sind zu viele der Nachrichten, die ich erhalten habe, abscheulich, hasserfüllt und brutal. Hier sind nur eine Handvoll davon (es ist wichtig, sie zu zeigen). Triggerwarnung: transphobisch, homophob, antisemitisch usw.”

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I’ve been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it’s important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

Grund für diese schrecklichen Nachrichten: Manche Spieler kommen einfach nicht damit klar, dass man im Spiel mit Geschichten von Charakteren konfrontiert wird, die lesbisch, trans- oder pansexuell sind. Und das zeigt einmal mehr, was mit unserer Gesellschaft nicht stimmt.

“Wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Art von Verhalten auszurotten”

Mittlerweile hat Naughty Dog ein Statement zur Situation veröffentlicht. Darin heißt es: “Obwohl wir eine kritische Diskussion begrüßen, verurteilen wir jede Form von Belästigung oder Bedrohung, die gegen unser Team und unsere Besetzung gerichtet ist. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität, aber wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Art von Verhalten auszurotten und einen konstruktiven und mitfühlenden Diskurs aufrechtzuerhalten.”

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

Schade, dass dieses tolle Spiel manche Spieler dazu bringt, solche schrecklichen Dinge von sich zu geben. Jedoch ist es gut, dass TLOU2 so ist, wie es ist, denn es hält uns den Spiegel vor und sorgt dafür, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die viel zu lange ignoriert wurden.

Die Reaktionen mancher Spieler zeigen, dass in unserer Gesellschaft leider noch so viel falsch läuft.