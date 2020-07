The Last of Us 2: Schauspielerin zeigt Morddrohungen, die sie erhalten hat

Eine Schauspielerin, die an The Last of Us 2 mitgewirkt hat, veröffentlichte kürzlich Todesdrohunge, die sie erhalten hat.

The Last of Us 2 wurde im letzten Monat exklusiv für die PS4 veröffentlicht und entwickelte sich rasch zum am schnellste verkauften PS4-Exklusivität aller Zeiten und das nicht ohne Grund. TLOU2 ist eines der bestbewerteten Spiele der Generation und kann durchaus als Meisterwerk bezeichnet werden. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier.

Dennoch kommt das Spiel nicht bei jedem gut an. Es erhält häufig Kritik für die Story, die nur langsam an Fahrt gewinnt und inhaltlich so einige Probleme hat, was man meiner Meinung nach gut nachvollziehen kann. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist die Kritik, die das Spiel dafür erhält, dass man mit Geschichten von Charakteren konfrontiert wird, die lesbisch, trans- oder pansexuell sind.

Verhaltet euch nicht wie Vollidioten

Manche Spieler stört das sogar so sehr, dass sie Neil Druckmann, dem Creative Director des Spiels, Morddrohungen schicken. Aber nicht nur Druckmann erhält solche abstoßenden Nachrichten, sondern auch Schauspielerin Laury Bailey, die im Spiel den Charakter Abby verkörpert.

Auf Twitter hat sie kürzlich einige Morddrohungen veröffentlicht. Dazu schreibt sie: “Mann. Ich versuche hier nur positive Sachen zu posten … aber manchmal wird das einfach ein wenig zu viel. Ich habe einige der Wörter wegen Spoiler-Gefahr verdunkelt.

Randnotiz. Vielen Dank an alle, die mir positive Nachrichten geschickt haben, um das auszugleichen. Es bedeutet mehr als ich sagen kann.”

An den Tweet hat sie ein Bild mit den Drohungen angehängt:

Man. I try to only post positive stuff on here… but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.



Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

Wie sehr muss man sich selbst hassen, dass man solche Nachrichten verschickt? Ich verstehe das nicht. Das ist einfach nur traurig.

Was denkt ihr über die Diskussionen rund um The Last of Us 2? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

In diesem Sinne: Habt Spaß an Games und verhaltet euch nicht wie Vollidioten. Dafür ist das Leben zu kurz.

Und wenn ihr TLOU2 noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen.

Das denken wir:

Warum sind manche Menschen nur so schlecht?

