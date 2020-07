Torchlight 3: Ab sofort ist ein neuer Endgame-Inhalt verfügbar

Perfect World Entertainment und Echtra Games haben verkündet, dass in Torchlight 3 ab sofort ein neuer Endgame-Inhalt verfügbar ist.

Wenn ihr die Early Access des Action-RPGs Torchlight 3 spielt, dann interessiert es euch sicher, dass ein neuer Endgame-Inhalt namens Fazeer Shahs Dun’Dschinn den Weg ins Spiel gefunden hat.

Der allmächtige Dschinn aus Torchlight 2, kehrt mit Torchlight 3 zurück auf den Screen. Offiziell heißt es dazu: “Damals half der Dschinn den Spielern dabei, die Wächterin des Manas zu retten und erhielt im Gegenzug die Lampe der Mirakel. Nachdem er ein Jahrhundert die Welt bereiste, hat Fazeer beschlossen, sich im Fort des Spielers niederzulassen und dort Fazeer Shahs Dun’Dschinn zu beschwören, einen tödlichen Dungeon, der eine Reihe an Herausforderungsstufen mit ansteigender Schwierigkeit bietet.

Spieler, die mutig genug sind, um Fazeer Shahs Dun’Dschinn zu betreten, erhalten zunächst eine Auswahl an Herausforderungen in Kartenform. Aus diesen Karten können Spieler die Monster, Elemente und chaotischen Affixe wählen, denen sie sich daraufhin stellen müssen. Um ihren Fortschritt speichern zu können, müssen Spieler zudem in regelmäßigen Abständen einen Bosskampf bestehen. Spieler, die Quests abschließen sowie Champions und Bosse in dem herausfordernden Dungeon besiegen, sammeln Ruhm, mit dem sie sich epische Belohnungen verdienen können. Es gibt hier seltene und legendäre Gegenstände, Fort-Dekorationen, exklusive Begleiter und vieles mehr. Spieler können sich zudem mit bis zu drei anderen Abenteurern zusammentun, um sich gemeinsam Fazeers Herausforderung zu stellen oder sie versuchen sich allein daran.”

Mit anderen Worten: Dieser Endgame-Inhalt verspricht hohen Wiederspielwert.

Weitere Informationen zm Spiel findet ihr auf der offiziellen Seite zum Spiel.

