Watch Dogs 2 gibt es jetzt kostenlos für alle

Gestern Abend hat Ubisoft im Rahmen des Stream-Events “Ubisoft Forward” Neuigkeiten zu kommenden Spielen präsentiert. Leider hat das mit dem Verschenken von Watch Dogs 2 nicht so gut geklappt, da die Server den Geist aufgegeben haben. Jetzt gibt es das Spiel für alle kostenlos.

Na, habt ihr gestern Abend das Event “Ubisoft Forward” verfolgt? Ubi hat im Rahmen des Spiels nicht nur die ersten richtigen Spielszenen aus Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht, sondern auch Far Cry 6 vorgestellt und Neuigkeiten zu Watch Dogs Legion verkündet.

Im Vorfeld kündigte Ubisoft an, dass alle Zuschauer Watch Dogs 2 geschenkt bekommen, die sich den Stream ansehen, während sie in Uplay angemeldet sind. Das Problem: Während des Stream konnte man sich nicht anmelden, da die Server überlastet waren.

Aus diesem Grund hat sich das Studio nun dazu entschlossen, das Spiel einfach an alle zu verschenken. Cool, oder? Mit anderen Worten: Jeder kann sich Watch Dogs 2 jetzt kostenlos für den PC holen. Dafür muss man den Stream nicht gesehen haben.

Um das Spiel abstauben zu können, müsst ihr einfach diesem Link hier folgen und euch anmelden. Dann wird das Spiel kostenlos eurer Uplay-Bibliothek hinzugefügt.

Aktuell ist nicht klar, wie lange das Angebot gilt. Ihr solltet also nicht zu lange darauf warten, euch den Titel zu holen.

Zum Spiel heißt es: “2016 wurde ctOS 2.0, ein fortschrittliches Betriebssystem für städtische Infrastrukturnetzwerke, in mehreren US-Städten eingeführt, um die amerikanischen Metropolen sicherer und effizienter zu machen.

Spiele als Marcus Holloway, einem brillanten jungen Hacker, der in der Wiege der technologischen Revolution, in der San Francisco Bay Area, lebt. Schließe dich Dedsec, einer berüchtigten Hackergruppe, an und decke die verborgenen Gefahren von ctOS 2.0 auf, das in der Hand korrupter Unternehmen genutzt werden kann, um Bürger in großem Umfang zu überwachen und zu manipulieren.

Mit der Kunst des Hackens und Dedsec an deiner Seite musst du den Cyberangriff des Jahrhunderts starten, ctOS 2.0 lahmlegen und die Freiheit jenen zurückgeben, denen sie gehört: dem Volk.”

Watch Dogs 2 kostenlos? Das sollte man sich nicht entgehen lassen!