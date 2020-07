Windbound: Hier sind 20 Minuten aus dem Survival-Spiel

in

5 Lives Studios hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem wir über 20 Minuten aus dem kommenden Survival-Spiel Windbound zu sehen bekommen.

Wer auf Survival-Spiele steht, der hat den Titel Windbound vermutlich schon auf dem Schirm und wer nicht, der sollte zumindest mal einen Blick drauf werfen. Hier müsst ihr nach einem Schiffbruch eine unbekannte Insel erkunden.

Dazu heißt es: “Als Kara bist du eine Kriegerin, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wurde. Der wilden See hilflos ausgeliefert, wirst du an die Küste der Verbotenen Inseln, einem geheimnisvollen Paradies, gespült.

Entdecke ohne Boot, Nahrung oder Werkzeuge die vielfältigen Ressourcen der Insel. Stelle mit deinem Überlebenswillen Werkzeuge und Waffen her. Jage und verteidige dich gegen die wilden und fantastischen Wesen der Natur.

Enthülle beim Erkunden weiterer Inseln und vereinzelter Ruinen Geheimnisse der Vergangenheit und erhalte Einblicke in die Zukunft. Löse das Geheimnis hinter all dem und vielleicht findest du mehr, als nur deinen Weg nach Hause.”

Im nachfolgenden Video zeigen die Entwickler nun, wie das Spiel in funktioniert. Euch erwarten über 20 Minuten, in denen ihr Kara dabei zusehen könnt, wie sie die Spielwelt erkundet, Material sammelt und durch die Gegend segelt.

Das Spiel erscheint am 28. August für PC, PS4 und Xbox One.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Windbound haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Dieses Spiel sieht wirklich toll aus. Wer auf Survival steht, der sollte sich den Titel unbedingt vormerken.

Quelle: dsogaming.com