Apex Legends Saison 6: Im neuen Trailer gibt sich die Legende Rampart die Ehre

Respawn Entertainment hat ein neues Video zur Season 6 in Apex Legends veröffentlicht, in dem die neue Legende Rampart vorgestellt wird.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass mit Rampart eine neue Legende in Apex Legends enthüllt wurde. Mittlerweile wurde ein weiterer Trailer zur Season 6 “Maximale Leistung” veröffentlicht, in dem wir mehr über die Hintergrundgeschichte des neuen Charakters erfahren.

Offiziell heißt es dazu: “Mit ihrem eigenen Modding-Shop hat sich Ramya Parekh (alias Rampart) in der zwielichtigen Spießrutenlauf-Szene einen Namen gemacht. Aber mit dem Erfolg kamen auch die Feinde. Ein Glück, dass sie bestens mit all den Waffen umzugehen weiß, die sie modifiziert hat …”

Hier das neue Video:

Über diesen Link erfahrt ihr mehr zur Season.

Apex Legends ist ein Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter, in dem legendäre Charaktere am Rande des Grenzlands um Ruhm und Reichtum kämpfen. Das Spiel ist kostenlos für Xbox One, PS4 und PC verfügbar.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie sich Rampart so auf dem Schlachtfeld macht. Hier erwartet uns auf jeden Fall eine interessante neue Legende.