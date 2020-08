Apex Legends Saison 6: Maximale Leistung – Seht euch hier den neuen Gameplay-Trailer an

in

Respawn Entertainment hat kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer für Apex Legends Saison 6: Maximale Leistung veröffentlicht.

Fans des Battle-Royale-Shooters Apex Legends dürfen sich freuen, denn bereits am 18. August geht Saison 6 an den Start. Und aus diesem Grund wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch erwartet.

Unter anderem dürft ihr euch auf die neue Legende Rampart freuen. Dazu heißt es: “Am 18. August schlüpfen sie in die Rolle der neuen Legende Rampart, um ihren Kameraden mit Sheila, ihrem schweren stationären Geschütz – hinter ihrer verstärkten Deckung – oder mit den blauen Energieprojektilen der Volt den Rücken freizuhalten. Hammond Robotics war seit der letzten Saison fleißig und präsentiert den Spielern umfassende Einblicke in das neue Herstellungssystem und die Kartenanpassungen, die das Gameplay von Apex Legends stärker denn je verändern.”

In der neuen Saison gibt es mehr als 100 neue Objekte wie Waffen- und Legenden-Skins, die ihr mit dem Battle Pass dieser Saison freischalten könnt. Weitere Details und Bilder zu den Inhalten von Saison 6, finden ihr im neuesten Blog-Beitrag von Respawn.

Hier der neue Gameplay-Trailer:

Das denken wir:

Rampart bringt mit ihrem Geschütz frischen Wind aufs Schlachtfeld und wir sind schon gespannt, wie sie bei der Community ankommt.