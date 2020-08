Boundary: Das sind die Systemanforderungen des Weltraum-Shooters

Das Studio Surgical Scalpels hat die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version des Spiels Boundary veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um den Weltraum-Shooter Boundary, aber nun wurden die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version veröffentlicht. Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Daten.

Minimum:

Betriebssystem: Windows7/8/10 64bit

Prozessor: Intel i5-6400

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 660/NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows7/8/10 64bit

Prozessor: Intel i7-4770K

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 20 GB verfügbarer Speicherplatz

Mit Boundary erwartet euch ein taktischer Weltraum-Mehrspieler-Shooter, in dem ihr in die Rolle eines schwer bewaffneten Astronauten versetzt werden. In der Schwerelosigkeit nehmt ihr an heftigen Team-gegen-Team-Feuergefechten teil und führt Operationen aus.

Erscheinen soll das Spiel im Laufe des Jahres für PC und PS4.

Das denken wir:

Dieser Shooter unterscheidet sich durch die Kämpfe in der Schwerelosigkeit deutlich von der Genre-Konkurrenz, aber noch lässt sich nicht sagen, wie gut das Spiel wirklich wird. Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall interessant aus.