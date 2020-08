Call of Duty: Black Ops Cold War wurde mit einem ersten Trailer enthüllt

Activision hat Call of Duty: Black Ops Cold War mit einem Trailer enthüllt, in dem wir erste Spielszenen zu sehen bekommen.

Lange musssten wir warten, aber nun wurde Call of Duty: Black Ops Cold War endlich offiziell mit einem ersten Trailer enthüllt, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Offiziell heißt es dazu: “Black Ops Cold War führt die Fans in die Tiefen der empfindlichen geopolitischen Schlacht des Kalten Krieges in den frühen 1980ern. In einer packenden Einzelspieler-Kampagne steigen die Spieler an der Seite der legendären Charaktere Woods, Mason und Hudson und einer Reihe neuer Agenten hinab in das dunkle Herz einer globalen Verschwörung, um Perseus’ Plan zu vereiteln, der seit Jahrzehnten gärt.”

Wann erscheint Call of Duty: Black Ops Cold War?

Mit der Veröffentlichung des ersten Trailers wurde natürlich auch gleich verrraten, wann der Titel erscheint und für welche Systeme. So wurde verkündet, dass Black Ops Cold War ab dem 13. November in den Händlerregalen steht – für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.

Im Trailer steht die Kampagne im Vordergrund, aber auf den Multiplayer-Reveal müssen wir nicht mehr lange warten – dieser findet bereits am 9. September statt. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Hier nun der Trailer:

Wie findet ihr die ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen richtig gut aus und das Setting klingt vielvrsprechend. Hier erwartet uns einmal mehr ein Actionfeuerwerk.