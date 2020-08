Carrion: Seht euch hier ein (nicht ganz ernst gemeintes) Video zur Entstehung des Spiels an

Der Entwickler Phobia Game Studios und der Publisher Devolver Digital haben ein witziges Behind-the-Scenes-Video zum Spiel Carrion veröffentlicht.

Vor wenigen Tagen ging das Reverse-Horror-Spiel Carrion an den Start, in dem ihr die Rolle eines Wesens übernehmt, das Menschen verschlingt. Nun wurde ein Video veröffentlicht, das sich um dieses Wesen dreht.

Für das Video, in dem ihr den blutrünstigen Star des Spiels besser kennenlernt, ist die Produktionsfirma Imagos Films verantwortlich. Dazu heißt es: “Behind the Screams gewährt einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen. Das rohe, ungefilterte Interview zu Carrion: Behind the Screams zeigt den emotionalen Tribut, den die Schaffung dieser Kunst gefordert hat.”

Hier der Clip:

Offiziell heißt es zum Spiel: “Carrion ist ein verdrehtes Horror-Spektakel, in dem du die Rolle eines Wesens unbekannter Herkunft übernimmst. Schleiche dich an deine Peiniger heran und verschlinge sie, um in der Einrichtung, in der sie dich gefangen halten, Angst und Schrecken zu verbreiten. Wachse und entwickle dich, während du dein Gefängnis Stück für Stück zerstörst und auf dem Weg zu deiner Rache immer tödlichere Fähigkeiten entwickelst.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

In diesem Spiel erwartet euch ein interessantes Konzept und eine nette Retro-Optik. Wer auf der Suche nach einem ungewöhnlichen Spiel ist, der sollte Carrion eine Chance geben.