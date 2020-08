CoD: MW & Warzone – So groß ist der Download von Season 5

Die Season 5 ging kürzlich in CoD: MW und Warzone an den Start und der Download fällt einmal mehr ziemlich umfangreich aus.

Wenn ihr CoD: MW Warfare und Warzone spielt, dann interessiert euch mit Sicherheit, wie groß der Download des Season 5 Updates ausfällt und genau das wissen wir nun.

So liegt der erforderliche Speicherplatz je nach Plattform zwischen 34 und 54 GB. Für die PlayStation 4-Version müsst ihr 33,9 GB herunterladen. Falls ihr auf der Xbox One zockt, dann erwarten euch 49,8 GB. PC-Spieler downloaden 54,2 GB wenn sie Modern Warfare besitzen oder 47,4 GB, wenn sie nur Warzone haben. So oder so solltet ihr dafür sorgen, dass ihr genügend Platz auf der Festplatte habt.

Hier der Trailer zur Season 5:

Die Season 5 ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar. Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Mit Season 5 erwarten uns zahlreiche Neuerungen. Bisher gelingt es den Entwicklern ganz gut, die Community bei Laune zu halten. Hoffentlich bleibt das auch so.