Cyberpunk 2077 bekommt keine Jugendfreigabe

CD Projekt RED hat kürzlich verraten, dass das kommende Rollenspiel Cyberpunk 2077 ungeschnitten in Deutschland erscheinen wird.

Im Juli berichteten wir darüber, dass Cyberpunk 2077 nicht überall ungeschnitten erscheint. So wird das Spiel beispielsweise für den japanischen Markt an einigen Stellen angepasst.

In der japanischen Version werden eigentlich nackte männliche und weibliche Charaktere Unterwäsche tragen. Abgesehen davon wurde die Gewaltdarstellung etwas abgeschwächt. Das betrifft vor allem das Abtrennen von Gliedmaßen. Darüber hinaus wurden Graffiti in Form von Genitalien entfernt.

Nun haben sich viele Spieler die Frage gestellt, ob das Spiel in Deutschland ungeschnitten auf den Markt kommen wird und die Antwort auf diese Frage lautet: Ja!

Das bestätigte CD Projekt RED kürzlich in einer offiziellen Pressemitteilung. Darin heißt es: “CD Projekt RED, Entwickler von Cyberpunk 2077 und der Witcher-Spieleserie, und Bandai Namco Entertainment geben gemeinsam bekannt, dass Cyberpunk 2077 die Einstufung ‘Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG’ (ab 18) erhalten hat. Dafür musste das Spiel in keinerlei Form zensiert werden – was einen ungeschnittenen Release am 19. November 2020 ermöglicht.”

“Wir freuen uns sehr darüber, unseren deutschen Fans eine ungeschnittene Fassung von Cyberpunk 2077 anbieten zu können. Damit stellen wir sicher, dass sie das Spiel genau so erleben und genießen können, wie unsere Designer und Autoren es immer geplant hatten.”, erklärt Jakub Kutrzuba, Lead Release Manager bei CD Projekt RED.

Übrigens: Es wurde auch verkündet, dass das Spiel mit Wendecover erscheint. Das heißt, dass ihr euch wahlweise die weibliche oder die männliche Cover-Variante ins Regal stellen könnt.

Freut ihr euch schon auf das Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, Night City zu erforschen. Wer auf Rollenspiele steht, der darf sich diesen Titel nicht entgehen lassen.