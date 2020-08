Cyberpunk 2077: In diesen Videos erfahrt ihr mehr über Lebenswege, Waffen und Musik des Spiels

Das Studio CD Projekt RED hat drei neue Videos zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Falls ihr nicht genug von Cyberpunk 2077 bekommen könnt, habe ich eine gute Nachricht für euch: CD Projekt RED hat neue Videos veröffentlicht, in denen ihr mehr über die Lebenswege, die Waffen und die Musik des Spiels erfahrt.

Offiziell heißt es dazu: “Der Fokus der Videos liegt auf den unterschiedlichen Lebenswegen, für die sich Spieler und Spielerinnen zu Beginn entscheiden können, den zahlreichen modernen und klassischen Waffen und der Musik des Spiels. Die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused gibt einen Einblick, wie sie zur Chrome-Rock-Band SAMURAI von Johnny Silverhand (im Spiel verkörpert von Keanu Reeves) werden. Neben Refused wurden bereits weitere Künstler und Bands bestätigt, die für Cyberpunk 2077 exklusive Stücke beigesteuert haben, darunter Run The Jewels, A$AP Rocky, Grimes und Nina Kraviz.”

Die verschiedenen Lebenswege

In diesem Video erfahrt ihr mehr über die verschiedenen Hintergrundstorys aus denen ihr eine Geschichte für V – dem Hauptcharakter in Cyberpunk 2077 – auswählen könnt. Dabei bietet jeder Pfad ine eigene Einleitung und beeinflusst V‘s Erfahrungen während des gesamten Spiels.

Wäle deine Waffe

Das nächste Video, mit dem Titel “Tools of Destruction”, dreht sich um die verschiedenen Arsenale im Spiel. Ihr könnt aus zahlreichen Waffen wählen, eure Feinde im Nahkampf erledigen oder Cyberware-Bewaffnung einsetzen, um in Night City zu überleben.

So wurde aus Refused die Ingame-Band SAMURAI

Im nächsten Video gibt es etwas auf die Ohren. Ihr erfahrt, wie die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused die Ingame-Band SAMURAI zum Leben erweckt hat und das ist ziemlich interessant.

Unsere Vorschau zum Spiel findet ihr über diesen Link. Darin heißt es unter anderem: “Cyberpunk 2077 ist ein Erlebnis, in jeder Hinsicht. Man merkt an jedem Detail, jedem Feature und vor allem an den tollen Charakteren, die wir bisher zu sehen bekommen haben, dass sich CD Projekt RED alle Mühe gibt, die hohen Erwartungen, die wir alle an diesen Titel haben, zu erfüllen. Und was das angeht, bin ich sehr zuversichtlich.”

Das denken wir:

Wer auf das Cyberpunk-Setting und Rollenspiele steht, der sollte sich Cyberpunk 2077 auf keinen Fall entgehen lassen.