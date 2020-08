Destiny 2: Sonnenwende der Helden beginnt am 11. August

in

Bungie hat verraten, dass in Destiny 2 bereits in wenigen Tagen die Sonnenwende der Helden beginnt.

In Destiny 2 haben Hüter wieder Grund zu feiern, denn die Sonnenwende der Helden steht vor der Tür. Das kündigte Bungie kürzlich in einer offiziellen Pressemitteilung an.

Das kostenlose Event startet für alle Spieler am 11. August und läuft bis zum 8. September. Im Rahmen dieses Events kehrt Eva Levante in den Turm zurück, “um Hüter zu ermutigen, sich zu versammeln und die Widerstandskraft der Beschützer der Menschheit zu feiern”.

Wenn ihr Evas Quest “Die Sonnenwende beginnt” abschließt, schaltet ihr ein kostenloses Sonnenwende der Helden-Musikstück frei, das ihr erhaltet, indem ihr euch bei ihrem Bungie-Prämien-Konto online einloggt.

Offiziell heißt es zum Event: “Mit der Sonnenwende der Helden kehrt die Europäische Luftzone (ELZ) zurück, wo Hüter es mit der Schar, den Kabalen und den Gefallenen aufnehmen. Sobald die Feinde besiegt sind, besteht bei Schatztruhen in der Zone die Chance, dass sie Sonnenwende-Rüstungsteile gewähren.

Jene, die danach streben, ihr Powerlevel zu erhöhen, sollten Sonnenwende-Schlüsselfragmente sammeln, um Sonnenwende-Pakete freizuschalten, die mächtige Ausrüstung und neue Rüstungsupgrades enthalten. Mit der Sonnenwende der Helden erscheinen auch zwei weitere Triumphe, die als Fortschritt im aktuellen Triumphmomente-Event verzeichnen werden.”

Übrigens: Im Turm erwarten euch bei Tess Everis neue universelle Ornamente , ein neuer Finisher, neuen Accessoires und Gesten.

Hier der Trailer zur Sonnenwende:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Etwas müssen wir uns leider noch gedulden, bis die Erweiterung Jenseits des Lichts an den Start geht, aber wenigstens gibt es dann für Hüter wieder etwas zu tun.