Die Alto Collection gibt es demnächst kostenlos

in

Epic Games hat verraten, dass die Alto Collection bald kostenlos im Epic Games Store angeboten wird.

Lust auf ein kostenloses Indie-Abenteuerspiel? Dann solltet ihr demnächst mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werden. Dort wird ab dem 13. August neben Remnant: From the Ashes auch die Alto Collection kostenlos angeboten.

In dieser Sammlung erwartet euch die Vollversionen von Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey mit mehr als 120 Levels, 360 Zielen, 7 einzigartigen Charakteren und einer ganzen Werkstatt voller Upgrades.

Offiziell heißt es dazu: “Begleite Alto und seine Freunde in das Abenteuer ihres Lebens.

Sause Pisten in den Alpen hinab, über windgepeitschte Dünen, durch uralte Wälder und in die längst vergessenen Ruinen der beiden Publikumslieblinge Alto’s Adventure und Alto’s Odyssey.

Unterwegs machst du tollkühne Back-Flips, grindest über Dächer und springst über tiefe Abgründe, um zu erfahren, welche Mysterien dich jenseits des Horizonts erwarten.”

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel holen. Das Agebot gilt bis zum 20. August.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein interessantes Indie-Abentuer mit einer tollen Optik, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.