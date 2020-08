Die Füchse in Ghost of Tsushima wurden fast 10 Millionen Mal gestreichelt

Sony veröffentlichte kürzlich interessante Zahlen zum Actionspiel Ghost of Tsushima.

Na, spielt ihr noch fleißig Ghost of Tsushima? Ich bin noch immer damit bechäftigt, meine Samurai-Skills zu verbessern und ich finde das Spiel wirklich toll. Es macht einfach Spaß, die Insel Tsushima zu erkunden, da es so viel zu entdecken gibt.

Unter anderem stößt man ja hier und da auf süße Füchse, die man streicheln kann. Und wie ihr der Überschrift dieser News bereits entnehmen konntet, wurden die Tiere schon sehr häufig von Hobby-Samurais gestreichelt – 8,8 Millionen Mal um genau zu sein. Ziemlich beeindruckend, oder?

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von PlayStation wurden nämlich ein paar Daten veröffentlicht, durch die wir erfahren, was in den ersten 10 Tagen nach Release alles passiert ist.

So wurden bisher 57,5 Millionen Duelle ausgetragen, 810 Jahre auf dem Rücken von Pferden verbracht und 15,5 Millionen Bilder gemacht. Hier die restlichen Zahlen:

You’ve all been busy! Stats from the first 10 days of #GhostofTsushima



⚔️ 57.5 million duels

🦊 8.8 million foxes petted

🐎 810 years on horseback

📸 15.5 million photos taken



And more: pic.twitter.com/5LFSxvSjbC