Die Pokémon-Kartensammlung von Justin Bieber ist ziemlich beeindruckend

In einem kurzen Video auf Twitter bekommen wir die beeindruckende Pokémon-Kartensammlung von Justin Bieber zu sehen.

“Soll ich dir mal meine Pokémon-Sammelkarten zeigen?” Das sind Sätze, mit denen man bei Frauen nicht wirklich punkten kann, aber das kann Justin Bieber ja ziemlich egal sein. Vermutlich zeigt er uns deswegen seine Sammlung.

Der Star fährt nämlich ziemlich auf Pokémon ab. Das wissen wir, weil wir in einem Video seine beeindruckende Pokémon-Kartensammlung zu sehen bekommen. Den Clip hat der Star ursprünglich letztes Jahr in einer Instagram-Story veröffentlicht. Jetzt ist das Video auf Twitter gelandet.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir zu sehen, dass Justin Bieber seine Karten der 1. Generation gut sichtbar in einer Glasvirtrine ausgestellt hat.

Und bedingt durch die Corona-Pandemie hat der Sänger gerade wohl oder übel wieder mehr Zeit, sich um seine Pokemon-Kartensammlung zu kümmern, da er kürzlich bekannt gab, dass er seine Welttournee auf nächstes Jahr verschieben würde. Der Kartenvorverkauf für Biebers Welttournee startet noch in dieser Woche.

Hier die Pokémon-Kartensammlung von Justin Bieber:

Ziemlich beeindruckend, oder?

Das denken wir:

Es ist schon erstaunlich, wie erfolgreich Pokémon auch heute noch ist. Wir sind schon gespannt, was de Pokémon Company in den kommenden Jahren noch so geplant hat.

Quelle: comicbook.com