Edge of Eternity: Die Beta ist da

Midgar Studio und Dear Villagers haben angekündigt, dass sich das JRPG Edge of Eternity nun in der Beta-Phase befindet.

Das JRPG Edge of Eternity hat die Beta-Phase erreicht und um diese Ankündigung zu feiern wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In diesem Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack davon, was die Beta zu bieten hat. Unter anderem dürft ihr euch auf eine rundenbasierte Kämpfe, eine offene Spielwelt zum Erkunden und über 30 Stunden Spielspaß freuen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “In einer zerrissenen Welt führen die Bewohner von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten. Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält.

Die Zersetzung – die wohl grausamste Waffe der Archeliten: eine schreckliche Krankheit, die den Körper vergiftet, die Glieder verzerrt und ihre Opfer in abscheuliche, deformierte Missgestalten verwandelt.

Daryon, ein verlorener Soldat in diesem höllischen Krieg, ist bereit, das ultimative Opfer für sein Land zu geben … Bis er eines Tages einen Brief von seiner Schwester erhält. Ihre Mutter ist an der verhängnisvollen Seuche erkrankt und sie brauchen seine Hilfe, um ein Heilmittel zu finden.

An diesem Tag muss Daryon eine Entscheidung treffen, die sein Leben – und das Schicksal seiner Welt – für immer verändern wird.”

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Das Spiel scheint gute Fortschritte zu machen und die neuen Spielszenen sehen sehr vielversprechend aus. Wer auf JRPGs steht, der sollte das Spiel ausprobieren.

Quelle: dsogaming.com