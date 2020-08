Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Seht euch hier die neuesten Szenen aus dem hübschen JRPG an

in

Rabbit & Bear Studios haben kürzlich ein neues Sneak-Peek-Video zum kommenden JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes veröffentlicht.

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne zum JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, die noch eine Weile läuft, haben die ehemaligen Suikoden-Macher der Rabbit & Bear Studios neue Spielszenen aus dem Titel veröffentlicht.

Genauer gesagt findet ihr unter diesen Zeilen ein Sneak-Peek-Video in dem wir die sogenannten Unite Hero Attacks zu sehen bekommen. Hier handelt es sich um spezielle Angriffe, bei dem die Helden gemeinsam angreifen und das sieht ziemlich cool aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das neue Gameplay-Video:

In Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erwartet euch ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem ihr über 100 Helden rekrutieren könnt. Abgesehen davon wird es ein Farmsystem geben, das es uns erlaubt, in unserer Festungsstadt eine Farm zu errichten und Getreide anzubauen. Dadurch kann man die eigenen Truppen mit Nahrung versorgen und die Waren auch auf einem Markt verkaufen, um Geld zu verdienen.

Darüber hinaus dürfen wir uns auf ein Duellsystem freuen, das intensive 1-on-1-Duelle verspricht.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Der Look des Spiels sieht schon mal richtig gut aus und mittlerweile haben die Entwickler genügend Ressourcen, um aus diesem Titel ein tolles Rollenspiel zu machen. Wir sind schon sehr auf die finale Version gespannt.