Epic ruft mit dem #FreeFortnite Cup zum Kampf auf

Epic Games hat den #FreeFortnite Cup angekündigt, damit die gesamte Community noch ein letztes Mal miteinander spielen kann.

Apple und Google haben ja kürzlich Fortnite aus den App Stores geworfen, da Epic durch die Funktion “Epic Direct Payment” die Gebühr von 30 Prozent umgehen wollte, die Apple und Google für Transaktionen im Spiel erhalten. Durch den Rausschmiss können Spieler, die Fortnite auf dem Smartphone installiert haben, das Spiel nun nicht mehr updaten.

Die Folge: Nach Kapitel 2 – Saison 3 können Smartphone-Nutzer nicht mehr mit den anderen Spielern zocken. Und Kapitel 2 – Saison 4 startet bereits am 27. August. Daher möchte Epic die gesamte Community am kommenden Wochenende noch einmal zusammentrommeln und mit dem #FreeFortnite Cup einmal mehr auf den Ausschluss aus den App Stores aufmerksam machen.

Offiziell heißt es dazu: “Dies sind die letzten Tage, in denen die gesamte Fortnite-Community zusammen spielen kann. Apple hat Fortnite im App Store gesperrt, wodurch manche Spieler an Spiel-Updates gehindert werden. Spieler, die iOS-Geräte nutzen, werden leider in Kapitel 2 – Saison 3 zurückgelassen, während der Rest der Community am 27. August zu Kapitel 2 – Saison 4 wechselt.



Feiert zusammen mit Freunden auf allen Plattformen unser Anliegen mit einem letzten epischen Sieg, wenn ihr an diesem Sonntag, den 23. August am #FreeFortnite Cup teilnehmt. Nutzt die Gelegenheit, um noch mehr Preise als jemals zuvor zu gewinnen – darunter das neue Outfit „Finanzchef Fallobst“, Gaming-Hardware und exklusive Fortnite-Bekleidung.”

Am Turnier könnt ihr teilnehmen, indem ihr im Spiel den #FreeFortnite Cup-Modus auswählt. Über vier Stunden hinweg werden teilnahmeberechtigte Spieler um Preise kämpfen. Spielt im Solo-Format in bis zu 12 Matches. Die Bewertung sieht so aus:

Aktive Zeit – 1 Punkt für je 3 Minuten, die ihr auf der BR-Insel überlebt.

Eliminierungen – 1 Punkt pro Eliminierung

Epischer Sieg – 10 Punkte pro epischem Sieg

Weitere News, infos und Videos zu Fortnite haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die nächsten Wochen werden ziemlich spannend. Noch lässt sich nicht sagen, wie sich das Ganze entwickelt. Fest steht: Die Leidtragenden sind die Fans, die Fortnite nicht mehr auf dem Smartphone spielen können.