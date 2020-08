Erlebt den Horror von Little Hope jetzt auf YouTube

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich einen interaktiven Trailer zum kommenden Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: Little Hope veröffentlicht.

Zum Feierabend habe ich heute mal etwas für Horrorfans: einen kleinen Vorgeschmack auf das Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: Little Hope. Und zwar könnt ihr durch einen neuen interaktiven Trailer erleben, was euch in Little Hope erwartet.

Wie in Man of Medan haben auch in Little Hope, dem zweiten Teil der Horror-Anthology, eure Entscheidungen verheerende Auswirkungen. Und wie das Ganze im Spiel abläuft, das vermittelt nachfolgender Trailer ganz gut.

Zu Beginn könnt ihr zwischen den zwei Charakteren Andrew und Angela wählen. Danach werdet ihr vor eine wichtige Entscheidung gestellt. Und ich hoffe für euch, dass ihr euch richtig entscheidet, sonst ergeht es euch wie mir…

Darum geht es in Little Hope: “Vier Studenten und ihr Lehrer sind in der verlassenen Stadt Little Hope gestrandet und können sie aufgrund eines mysteriösen Nebels nicht mehr verlassen. Sie suchen verzweifelt nach einem Ausweg, doch Visionen von der dunklen und verstörenden Vergangenheit der Stadt lauern hinter jeder Ecke. Um zu überleben, müssen sie die Geheimnisse, die diese düsteren Erscheinungen umgeben, enthüllen, bevor die bösartigen Kräfte ihre Seelen in die Hölle entführen.”

Das Spiele erscheint am 30. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Man of Medan war wirklich super spannend. Wer es mochte, der sollte sich Little Hope schon mal vormerken.