F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – Im neuesten 4K-Trailer teilt Hase Rayton kräftig aus

Das Studio TiGames und Publisher bilibili haben einen neuen 4K-Trailer zum kommenden Actionspiel F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch veröffentlicht.

Habt ihr schon von F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch gehört? Hier erwartet uns ein actionreiches Metroidvania, in dem wir einen Hasen mit einer riesigen mechanischen Faust steuern.

Hört sich abgefahren an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch mit dem neuesten 4K-Trailer überzeugen, den ihr unter diesen Zeilen findet. In diesem Video bekommen wir viele neue Spielszenen zu sehen.

Und darum geht es: Vor sechs Jahren fiel die Maschinenlegion in Torch City ein und kolonisierte sie. Ursprünglich war die Stadt von Tieren bewohnt. Hase Rayton, ein ehemaliger Soldat im Widerstandskrieg, lebt seitdem in Abgeschiedenheit.

Das ändert sich jedoch, nachdem sein Freund gewaltsam verhaftet wird. Rayton holt seine mechanische Faust zurück und macht sich auf den Weg, um zurückzuschlagen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erscheint für PC und PS4. Einen genauen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Das denken wir:

Der Style und die Charaktere kommen schon jetzt ziemlich cool. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch das finale Spiel überzeugen kann.