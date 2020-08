Fall Guys: Season 2 wird in wenigen Tagen im Rahmen der gamescom vorgestellt

Kürzlich wurde verkündet, dass Fall Guys Season 2 bereits in wenigen Tagen vorgestellt wird – im Rahmen der gamescom.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist wirklich ein Phänomen. Spätestens seit dem der Titel als “kostenloses” PlayStation Plus-Spiel angeboten wird, geht der bunte Battle-Royale-Wahnsinn durch die Decke – und das ganz zu Recht.

In diesem Spiel treten insgesamt 60 Fall Guys in Spielen gegeneinander an, die mich irgendwie an die in Takeshi’s Castle erinnern – ihr wisst schon, die japanische Spielshow aus den 90ern.

In jeder Runde scheiden Spieler aus und wer sich in der letzten Runde als erster die Krone schnappt, der gewinnt. So einfach, so spaßig.

Wann startet Season 2 in Fall Guys?

Auf jeden Fall haben sich in den letzten Tagen mit Sicherheit eingie Spieler gefragt, wann denn die nächste Season in Fall Guys startet. Das Ende der Season 1 fällt auf den 6. Oktober und dann sollte auch die Season 2 starten.

Mehr Infos dazu gibt es aber in wenigen Tagen im Rahmen der gamescom. Geoff Keighley hat nämlich via Twitter verraten, dass die zweite Season am 27. August, im Rahmen der gamescom Opening Night Live vorgestellt wird.

Hier der Tweet dazu:

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻| _

┻┳| •.•) Fall Guys Season 2 sneak peek?

┳┻|⊂ノ ALREADY?

┻┳| https://t.co/wwSwaPLLIg — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 21, 2020

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Zockt ihr noch fleißig Fall Guys? Erzählt uns in den Kommentaren, was ihr von diesem Spiel haltet.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels. Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Battle Royale” findet ihr hier.

Das denken wir:

Fall Guys ist wirklich ziemlich genial. Wer es bisher noch nicht gespielt hat, der sollte das unbedingt nachholen.