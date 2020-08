Gerücht: The Legend of Zelda Ocarina of Time erscheint für Nintendo Switch

in

Laut eines neuen Gerüchts könnte es sein, dass der Klassiker The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Zelda-Fans: Und zwar besteht die Möglichkeit, dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Hybrid-Konsole Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Nintendo hat die Markenrechte an Ocarina of Time in Australien und Europa erneuert. Diese Tatsache führt zu Spekulationen, dass das Unternehmen plant, das großartige Nintendo 64-Spiel ernuet für die Switch zu veröffentlichen.

Man sollte aber nicht vergessen, dass Markenrechtserneuerungen ständig durchgeführt werden, einfach um geistiges Eigentum zu schützen. Da aber 2021 ein großes Zelda-Jubiläum ansteht – Zelda wird 35 Jahre alt –, wäre es nicht verwunderlich, wenn Nintendo den beliebtesten Teil der Reihe erneut veröffentlicht würde.

Abgesehen davon feiert Nintendo im Jahr 2021 auch das 10-jährige Jubiläum von The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D für den Nintendo 3DS.

Aber man sollte nochmal betonen, dass es sich hier nur um ein Gerücht handelt. Wenn weitere Infos dazu bekannt werden, dann lassen wir es euch natürlich wissen.

Würdet ihr euch über eine Switch-Version von Zelda: Ocarina of Time freuen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Zelda haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Zelda: Ocarina of Time ist einfach großartig. Wir würden uns sehr über eine Switch-Version freuen.

Quelle: gamerant.com