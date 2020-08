Ghost of Tsushima: Legends – Kostenloser Koop-Modus erscheint im Herbst

in

Sucker Punch kündigte kürzlich Ghost of Tsushima: Legends mit einem ersten Trailer an.

Ok, das kommt überraschend: Das Action-Adventure Ghost of Tsushima bekommt mit Ghost of Tsushima: Legends einen kostenlosen Koop-Modus spendiert – und zwar schon im Herbst 2020.

In diesem Modus, auf den jeder Zugriff bekommt, der das Hauptspiel besitzt, übernehmen die Spieler (2 bis 4) die Rolle von vier Kriegern. Zur Wahl stehen die Klassen: Samurai, Jäger, Rōnin oder Assassine. Jede der Klasse verfügt über spezielle Vorteile und Fähigkeiten.

Euch erwarten verschiedene Herausforderungen. Wenn ihr zu zweit spielt, müsst ohr eine Reihe von Missionen meistern, die an Schwierigkeit zunehmen und sich auf die Grundlagen des Kampfes aus der Einzelspieler-Kampagne stützen. Als Twist erwarten euch nicht näher genannte magische Wendungen, die es nötig machen, euch mit eurem Partner abzustimmen.

Wenn ihr zu viert spielt, dann dürft ihr euch wellenbasierten Überlebensmissionen stellen. Hier stellt ihr euch den härtesten Gegnern, die Tsushima zu bieten hat.

Abgesehen davon wurde auch ein Raubzug angekündigt, zu dem es heißt: “Wenn ihr die storybasierten als auch die Überlebensmissionen meistert, dann seid ihr vielleicht auch mutig genug, euch dem Raubzug für vier Spieler zu stellen, der kurz nach Veröffentlichung von Ghost of Tsushima: Legends erscheinen wird. Dabei werdet ihr zusammen mit euren Partnern in ein völlig neues Reich entsandt, um einen grausamen, fürchterlichen Gegner herauszufordern.”

Übrigens: Für diesen Modus wird eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft benötigt.

Das denken wir:

Das ist doch mal eine tolle Überraschung. Wir freuen uns schon darauf, den Koop-Modus ausprobieren zu können.

Quelle: blog.de.playstation.com