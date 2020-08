Ghostrunner: Hier sind neue Spielszenen aus dem stylischen Ego-Slasher

All In! Games und der Entwickler One More Level haben im Rahmen der gamescom 2020 neue Szenen aus dem Spiel Ghostrunner veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um den stylischen Ego-Slasher Ghostrunner, aber im Zuge der gamescom 2020 wurden nun neue Spielszenen veröffentlicht.

Neben einigen Actionsquenzen bekommen wir auch zu sehen, wie man die Spielwelt mit Wallruns, Greifhaken und Slides durchquert. Cool: Um größere Abgründe zu überwinden, kann man Drohnen kapern.

Darum geht es im Spiel: “In den Straßen der Turmstadt herrscht Gewalt. Mara, die Schlüsselmeisterin, regiert mit eiserner Faust und wenig Respekt für menschliches Leben. Während die Ressourcen immer knapper werden, lauern die Starken den Schwachen auf und das Chaos droht, den letzten Rest der Ordnung zu verschlingen. Das entscheidende letzte Gefecht steht bevor. Der allerletzte Rettungsversuch, bevor die Menschheit die Schwelle zur Auslöschung überschreitet.

Als der fortschrittlichste Klingenkämpfer, der je erschaffen wurde, bist du immer zahlenmäßig unterlegen, aber nie, was das Können angeht. Erledige deine Gegner mit einem monomolekularen Katana, weiche Kugeln dank übermenschlicher Reflexe aus und setze verschiedene Spezialtechniken ein, um zu siegen.”

Hier der neue Trailer:

Und hier könnt ihr euch das neue Gameplay-Video ansehen:

Registriert euch für die Beta von Ghostrunner

Übrigens: kann man sich mittlerweile für die Beta des Spiels registrieren. Dafür müsst ihr dem offiziellen Discord-Kanal betreten und das Formular im entsprechenden Kanal ausfüllen.

Ghostrunner erscheint irgendwann in diesem Jahr, einen konkreten Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein blutiger Trip, der vor allem Fans von schnellen Actionspielen gefallen wird.