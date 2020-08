GTA Vice City Online: Take-Two sichert sich Domain

in

Take-Two, die Muttergesellschaft von Rockstar, hat sich kürzlich eine Domain zu GTA Vice City Online gesichert.

Das ist interessant: Take-Two hat sich kürzlich die Domain gtavicecityonline.com gekrallt. Weitere Infos dazu gibt es leider nicht, aber dieser Schritt könnte darauf hindeuten, dass Rockstar gerade an einer Erweiterung für Grand Theft Auto Online arbeitet, die uns nach Vice City schickt.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass GTA 6 laut eines Leakers in Vice City spielen wird. Insofern gibt es nun ein paar Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Der Leaker hat sich geirrt und Vice City wird nur ein Teil von GTA Online. Möglichkeit 2: Der Leaker hat Recht und GTA 6 spielt in Vice City. Dann würde es durchaus auch Sinn machen, GTA Online um Vice City zu erweitern. Möglichkeit 3: Take-Two hat sich die Domain einfach nur so gesichert. Das wäre nicht ungewöhnlich, aber relativ unwahrscheinlich.

So oder so gehe ich davon aus, dass es noch sehr lange dauern wird, bis wir erste offizielle Informationen zu GTA 6 bekommen werden. Erst im Mai dieses Jahres wies Take-Two Spekulationen zurück, nach denen GTA 6 im Jahr 2023 auf den Markt kommen soll.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Eine Rückkehr nach Vice City wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Leider wird es wohl noch sehr lange dauern, bis wir erfahren, wo GTA 6 wirklich spielt.