Hitman 3 für PC erscheint exklusiv im Epic Games Store

Epic Games und IO Interactive haben verraten, dass Hitman 3 für PC exklusiv im Epic Games Store erscheint.

Kürzlich wurde bekannt, dass das kommende Actionspiel Hitman 3 exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht wird. Im selben Zug wurde auch verraten, dass der erste Teil der Reihe vom 27. August bis 03. September kostenlos angeboten wird.

“Self-Publishing von Hitman 3 ist ein großer Schritt für IO Interactive, um unsere ambitionierten Ziele als unabhängiges Studios zu erreichen”, so Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. “Darüber hinaus gibt uns die Partnerschaft mit Epic die Freiheit, das Spiel für unsere Fans und Community so zu gestalten, wie wir es uns vorgestellt haben, ganz ohne Kompromisse.”



“Unsere langjährigen Fans, die uns auf unserer ‘World of Assassination’-Reise begleitet haben, können sich darüber freuen, ihren bisherigen Fortschritt und die bereits besuchten Orte zu Hitman 3, via Epic Games Store, mitnehmen zu können.”

Abgesehen davon wurde auch eine Location vorgestellt, die ihr im Spiel besuchen werdet: Dartmoor, Englands Thornbridge Manor. Was euch dort erwartet, zeigt nachfolgender Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das Spiel erscheint im Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PC.

Das denken wir:

Die Entwickler haben sich für das neueste Abenteuer von Agent 47 wieder einige coole Ideen einfallen lassen. Schade nur, dass der Release noch eine ganze Weile auf sich warten lässt.