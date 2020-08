Hitman 3: In diesem Video seht ihr die PlayStation VR-Version in Aktion

IO Interactive hat kürzlich ein neues Video veröffentlicht, in dem wir die PlayStation VR-Version von Hitman 3 zu sehen bekommen.

Na, verstaubt eure PlayStation VR-Brille gerade im Regal? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Ihr könnt das Teil schon mal entstauben, denn Hitman 3 erscheint mit Support für die PlayStation-VR-Brille und im nachfolgenden Video bekommt ihr die VR-Version des Spiels zu sehen.

Hitman 3 wird man von Anfang bis Ende in VR spielen können und darüber hinaus sind die Schauplätze aus dem ersten und zweiten Teil ebenfalls komplett in VR spielbar. Mit anderen Worten: Die komplette Hitman-Trilogie (“World of Assassination”) wird mit dem Erscheinen des dritten Teils vollständig in Virtual Reality erlebbar sein.

Offiziell heißt es zur Ankündigung von Hitman 3 VR: “Hitman 3 ist das Ende der Trilogie, aber erst der Anfang, wenn es um Hitman in VR geht. Voller Stolz können wir ankündigen, dass die VR-Unterstützung für jeden Schauplatz aus allen drei Teilen gilt. Ihr habt richtig gehört! Jeder Schauplatz der Welt der Auftragsmörder-Trilogie kann in VR gespielt werden, wenn ihr sie in Hitman 3 spielt. Wir sind gerade dabei, die Details fertigzustellen, wie PSVR-Besitzer Hitman in VR genießen können, und wir werden in den kommenden Monaten weitere Informationen für euch haben.”

“Ihr könnt euren Gegnern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und ihnen direkt in die Augen schauen, in eine geschäftige Menge abtauchen und das ausgelassene Gerede um euch herum wahrnehmen und einfach mit euren Händen mit Gegenständen interagieren. Zum Beispiel eine Bratpfanne schwingen, in welchem Winkel auch immer, um einen Wächter auszuschalten – und sie dann als Feuerschutz verwenden, wenn auf eurer Flucht auf euch geschossen wird!”

Im nachfolgenden Video seht ihr Hitman 3 VR in Aktion:

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus der VR-Version sehen ziemlich cool aus. Aber ob das gesamte Spiel in VR überzeugen kann, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, als Agent 47 Aufträge in der virtuellen Realität zu erledigen.