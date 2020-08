Holt euch Remnant: From the Ashes demnächst kostenlos

Epic Games hat kürzlich verraten, dass es das Spiel Remnant: From the Ashes demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Falls ihr Lust auf einen Koop-Shooter habt, aber kein Geld dafür ausgeben möchtet, dann solltet ihr in den kommenden Tagen mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort gibt es Remnant: From the Ashes nämlich bald kostenlos.

Das Angebot startet am 13. August und endet am 20. August. Ihr habt also genügend Zeit, um euch das Spiel zu holen.

Falls ihr noch nichts von diesem Titel gehört habt: Hier handelt es sich um ein Survival-Action-Spiel, das aus der Third-Person-Perspektive gezockt wird. Ihr werdet in eine postapokalyptischen Welt geschickt, die von monströsen Wesen beherrscht wird. Zusammen mit euren Kameraden müsst ihr die Monster zurückschlagen.

Offiziell heißt es dazu: “Als Teil des letzten Rests der Menschheit bist du allein oder gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Spielern unterwegs, um dich gegen Horden tödlicher Feinde und epische Bosse zu behaupten, während du versuchst, zurückzuerobern und wiederaufzubauen, was verloren wurde.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Koop-Shooter steht, der sollte diesen Titel unbedingt ausprobieren.