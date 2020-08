Holt euch Serious Sam: The First Encounter jetzt kostenlos

Die Videospiel-Vertriebsplattformen GOG verschenkt gerade den Ego-Shooter Serious Sam: The First Encounter für den PC.

Mal wieder Lust auf einen Shooter-Klassiker? Da hätte ich etwas für euch: Serious Sam: The First Encounter. Das Spiel gibt es aktuell nämlich kostenlos bei GOG. Ihr solltet euch aber beeilen, denn das Angebot endet bereits heute um 14:00 Uhr.

Serious Sam: The First Encounter kam 2001 auf den Markt und befand sich beim Studio Croteam seit 1996 in Entwicklung. Im Spiel übernimmt man die Rolle von Serious Sam, der die Welt mit seinen dicken Wummen vor dem Untergang bewahren muss.

Offiziell heißt es dazu: “In der nahen Zukunft, während der ersten interstellaren Reisen, trifft die Menschheit zum ersten Mal auf ein große, bösartige Macht, die die Galaxie bereits während der letzten paar Äonen unsicher gemacht hat. Dieses Unheil ist die Reinkarnation einer der letzten, uralten Unsterblichen namens Tah-Um (oder im Englischen – Notorious Mental). Er möchte seit neuestem die Erdenbewohner einfach zum Spaß auslöschen, so wie er schon bereits andere Zivilisationen der galaktischen Geschichte ausgelöscht hatte. Dieses mal allerdings haben die Menschen eine Geheimwaffe von der ausgestorbenen Zivilisation vom Sirius zur Hand – das Zeitschloss. Das Zeitschloss erlaubt es dem Spezialeinheiten-Veteran Sam ‘Serious’ Stone in die Zeit des alten Ägyptens zu reisen und Notorious Mental einfach dort auszuschalten. Serious Sam ist ein Arcade-Action Shooter mit einer Menge Adrenalin und fokussiert auf hektischer Einzelspieler-Arcadeaction. In einer Welt, in der Cyberpunk mit Fantasy-Fiction vermischt ist, und moderne Technologie auf schwarze Magie und Psycho-Kräften trifft, reist Sam durch die Schönheit des alten Ägyptens und mehrerer anderer Planeten, während er auf dem Weg zur Basis von Notorious Mental unzählige seiner Untertanen bezwingen muss.”

Übrigens: Ursprünglich entwickelte Croteam das Spiel als Demonstration für ihre Engine.

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Weitere News, Infos und Videos zu Serious Sam haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer diesen Titel bisher verpasst hat und auf klassische Ego-Shooter steht, der sollte sich Serious Sam nicht entgehen lassen.