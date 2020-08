Ihr könnt den DLC “The Ancient Gods” spielen, ohne Doom Eternal zu besitzen

Bethesda hat kürzlich verkündet, dass man den DLC “The Ancient Gods” spielen kann, ohne Doom Eternal zu besitzen.

Für den DLC “The Ancient Gods”, der am 20. Oktober erscheint, wird man das Hauptspiel Doom Eternal nicht benötigen. Das hat Marty Stratton, Executive Producer des Spiels, kürzlicch gegenüber PCGamesN verraten.

Mit anderen Worten: Wenn der DLC erscheint, könnt ihr ihn euch einfach kaufen und spielen, selbst wenn ihr euch Doom Eternal nicht gekauft habt. Das ist ziemlich cool, oder?

Bethesda bestätigte das auch kürzlich im Rahmen der gamescom 2020. Die Erweiterung wird ebenfalls den kostenlosen Battle-Modus beinhalten.

In der Pressemitteilung heißt es: “Für Spieler, die den Year One Pass, The Ancient Gods, nicht besitzen, ist Teil 1 separat erhältlich und beinhaltet den freien Zugang zum Battle-Modus. Spieler müssen Doom Eternal nicht besitzen, um The Ancient Gods Part One kaufen und spielen zu können.”

Werdet ihr euch den DLC holen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist ein schöner Zug von Bethesda. Auf diese Weise kann man Doom Eternal günstig ausprobieren und wenn einem das Spiel gefällt, dann kauft man sich einfach noch das Hauptspiel.