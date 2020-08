In diesem Video erfahrt ihr mehr über die Entstehung von Serious Sam

in

Das Studio Croteam erzählt in einer neuen Videoreihe mehr über die Entstehung von Serious Sam.

Am 24. September erscheint Serious Sam 4 und bis dahin veröffentlicht das verantwortliche Entwicklerstudio Croteam insgesamt fünf Videos, in denen wir mehr über die Entstehung der erfolgreichen Shooter-Reihe erfahren.

Unter anderem erfahren wir, wie die Anfänge des kroatischen Studios mit Sitz in Zagreb ausgesehen haben. Das Unternehmen wurde im Juni 1993 von sechs Freunden gegründet und zu Beginn mussten sich die Entwickler einigen Herausforderungen stellen. Welche das waren, erfahrt ihr hier:.

Werdet ihr euch das Spiel holen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Serious Sam findet ihr hier.

Das denken wir:

Es ist schon erstaunlich, wie lange es Serious Sam schon gibt. Wir sind schon sehr gespannt, ob der neuste Teil an frühere Erfolge anknüpfen kann.