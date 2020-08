Medal of Honor: Above and Beyond – Bald bekommen wir mehr aus dem VR-Erlebnis zu sehen

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live bekommen wir mehr aus dem VR-Erlebnis Medal of Honor: Above and Beyond zu sehen.

Im September 2019 berichteten wir darüber, dass Respawn Entertainment das VR-Spiel Medal of Honor: Above and Beyond angekündigt hat. Danach gab es keine Neuigkeiten mehr zum Spiel. Das ändert sich aber jetzt.

Und zwar wurde verkündet, dass wir im Rahmen der bevorstehenden gamescom Opening Night Live,am Donnerstag, den 27. August, mehr aus dem Spiel zu sehen bekommen. Die Show startet um 20:00 Uhr.

Offiziell heißt es dazu: “Vince Zampella, Gründer und CEO von Respawn, und Peter Hirschmann, Game Director von Medal of Honor: Above and Beyond, werden zusammen mit Geoff Keighley auf der gamescom Opening Night Live den ganz neuen Trailer zeigen und den Fans mehr dazu erzählen, was sie im bald erscheinenden VR-exklusiven Titel, der im 2. Weltkrieg spielt, erwartet.”

Abgesehen davon wurde ein neues Keyart zum Spiel veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Und hier könnt ihr euch am Donnerstag die gamescom Opening Night Live ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Fans müssen schon viel zu lange auf ein neues Medal of Honor warten.