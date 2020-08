Minecraft: Diese Spieler haben neun Jahre lang ganz Mittelerde nachgebaut

in

Ein paar Spieler haben in der Block-Simulation Minecraft neun Jahre lang ganz Mittelerde nachgebaut.

Wir berichten ja immer wieder über beeindruckende Bauten in Minecraft. Erst kürzlich haben wir euch den Gulag aus Call of Duty: Warzone in der Minecraft-Variante gezeigt oder das “Harry Potter”-RPG für die Block-Sim. Heute haben wir einmal mehr ein krasses Minecraft-Projekt für euch.

“Minecraft Middle Earth” ist eie bekannte Minecraft-Bau-Community, die nach unfassbaren neun Jahren ganz Mittelerde fertiggestellt hat – und die Mühe hat sich gelohnt. Irgendwie zumindest.

Die Karte ist 29.000 mal 30.000 Blöcke groß und wurde in WorldPainter und WorldMachine erstellt. Dies ergibt eine Fläche von 870 Quadratkilometern – die gleiche Größe wie Dallas oder Fort Worth in Texas!

So sieht das Ganze aus:

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich beeindruckend aus, oder?

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von “Minecraft Middle Earth”.

Das denken wir:

Es ist schon erstaunlich, mit wieviel Enthusiasmus die Minecraft-Community immer wieder beeindruckende Projekte umsetzt. Wir sind schon auf die nächsten Bauten gespannt.

Quelle: wheninmanila.com