Mortal Kombat 11: Aftermath – Neues Skin-Pack ab sofort verfügbar

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios haben ein neues Skin-Pack für Mortal Kombat 11: Aftermath veröffentlicht.

Ende Juli berichteten wir über das erste von drei Skin-Packs für das Kampfspiel Mortal Kombat 11: Aftermath. Mittlerweile wurde das nächste Skin-Pack namens “Klassisch Femme Fatale” veröfffentlicht, das sich ab sofort alle Besitzer von Mortal Kombat 11: Aftermath holen können.

Die enthaltenen Skins wurden von Mortal Kombat 3 inspiriert. Offiziell heißt es dazu: “Kitana taucht dabei in ihrem üblichen Blau als ‘Überlebende Kitana’ auf, während Jade mit ‘Schatten der Geschichte Jade’ in ein grünes Outfit schlüpft und Skarlet als ‘Altes Blut Skarlet’ ganz in Rot in die Schlacht zieht.”

Nachfolgender Trailer zeigt die Skins in Aktion:

Übrigens: Das noch ausstehende “Halloween”-Skin-Pack ist für den 8. Oktober angesetzt.

Die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath enthält eine Story-Erweiterung und drei neue spielbare Charaktere (Fujin, Sheeva und RoboCop). Mehr infos dazu haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die Skins sehen ganz nett aus, hauen uns aber jetzt nicht vom Hocker. Mal sehen, was sich NetherRealm als nächstes einfallen lässt. Auf das “Halloween”-Skin-Pack sind wir auf jeden Fall schon gespannt.